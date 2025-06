ABD’nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde bir saldırganın, İsrailli rehinelere destek için düzenlenen yürüyüşe yanıcı madde ve molotof kokteylleri ile saldırması sonucu 8 kişi yaralanırken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı "hedefli terör eylemi" olarak nitelendirdi.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde dün gerçekleştirilen İsrailli rehinelere dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenlenen "Run for Their Lives" (Hayatları İçin Koşun) adlı yürüyüşte toplanan katılımcıların üzerine, 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman tarafından hazırlanan bir tür alev makinesiyle saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, saldırganın kalabalığa yanıcı madde ile saldırdığını aktardı. Olayda yaşları 52 ile 88 arasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer, yaralılardan en az birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

FBI: "Hedefli terör saldırısı"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın sıradan bir şiddet vakası olmadığını belirterek saldırının "hedefli bir terör eylemi" kapsamında soruşturulduğunu açıkladı. FBI Denver Özel Ajanı Mark D. Michalek, "Bu saldırı, düzenli olarak planlanan barışçıl bir etkinliği hedef aldı. Şüphelinin saldırı sırasında ‘Filistin’e özgürlük’ sloganları attığı bildirildi" dedi. FBI Başkanı Kash Patel ise, olayın siyasi veya ideolojik motiflerle gerçekleşmiş hedefli bir eylem olduğuna inandıklarını belirtti.

Şüpheli yaralı olarak gözaltında

Polis, saldırının tek şüphelisinin Mohamed Sabry Soliman olduğunu ve kendisinin de saldırı sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer zanlının daha herhangi bir grupla bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. Boulder Polis Şefi Stephen Redfearn de "Bugün yaşanan olaydan etkilenen herkesin yanındayız. Bu olayın halkımız üzerinde neden olduğu derin etkiyi anlıyoruz ve mağdurları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Savcılıktan kararlılık mesajı

Boulder County Bölge Savcısı Michael Dougherty, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli tüm hukuki adımların atılacağını söyleyerek "Önümüzdeki günlerde federal suçlamalar da dahil hangi mahkemede ne tür davaların yürütüleceğine karar verilecek" dedi.

Adalet Bakanlığı soruşturmaya dahil oldu

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada "Bu gereksiz şiddet eyleminden etkilenen tüm bireylerin yanındayız. Gerçekleri takip edecek ve tüm failleri yasal sınırlar kapsamında en ağır şekilde yargılayacağız" denildi.

Trump’a bilgi verildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın da saldırı hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Beyaz Saray açıklamasında, Başkan’ın gelişmeleri yakından takip ettiği, ancak henüz kamuoyuna yorumda bulunmadığı belirtildi.