Fintek şirketi Colendi’nin Yönetim Kurulu’na, finansal teknolojiler sektörünün deneyimli ismi Bulut Arukel atandı.

Dünyanın en hızlı büyüyen fintek şirketlerinden olan Colendi’nin Yönetim Kurulu, finansal teknolojiler sektörünün en deneyimli isimlerinden Bulut Arukel ile güçlendi. Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak olan Arukel, Colendi’nin kurumsal iş ortaklıkları ekosistemini büyütürken, her sektörden şirketin ihtiyaç duyduğu, finansal hizmetleri tek bir noktadan daha hızlı ve kolay karşılayabilmesini sağlayacak olan yapının kurulma sürecine liderlik ederek şirketin rekabette önemli avantaj kazanmasına destek olacak.

Tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini demokratize eden finansal hizmetler sunan şirket, 18 milyon kullanıcısına Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) ile hızlı ve kolay krediye ulaşmalarının yanı sıra, Colendi Menkul Değerler ve Colendi Sigorta ile geniş kapsamlı gömülü finansal hizmetler sağlıyor. Mayıs ayında aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla değerlemesi 700 milyon dolara ulaşan şirket, BDDK’dan dijital mevduat bankası ColendiBank için aldığı kuruluş izninin ardından sunduğu gömülü finansal hizmetleri bankacılık çözümlerini de ekleyerek genişletmeye hazırlanıyor.

Bulut Arukel’in yönetim kuruluna atanmasını değerlendiren Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, “Türkiye’nin en büyük dijital ödeme platformları olan Moneypay ve Paycell’e sağladığımız gömülü finansal hizmetlerle bugüne dek kaydettiğimiz hızlı büyüme yolculuğunda artık globale açılıyoruz. Önümüzdeki sene gelirlerimizin yüzde 20’sini yurt dışından elde etme hedefimizde, ana müşterilerimizin de hizmet verdiği tüm ticari işletmelerin, bankacılık dahil olmak üzere tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir yerden alabilecekleri bir yapıyı hayata geçiriyoruz. Bu süreci, fintek hizmet sağlayıcıların hizmet verdiği tüm ekosistemi tek noktada birleştirme konusundaki derin deneyimi ile Bulut Arukel’in liderlik etmesi, hem şirketimiz hem de tüm paydaşlarımız için önemli bir değer oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“1 milyar aktif kullanıcıya hizmet verme ve Türkiye’den çıkmış en büyük fintek platformu olma hedefine ilerleyen şirket ekibiyle birlikte bu serüvende yürümekten büyük heyecan duyuyorum” açıklamasını yapan Bulut Arukel, şunları söyledi: “Bugüne kadar şirketler farklı finansal çözüm sağlayıcılar ve bankalara entegre olmak durumundaydı. Yoğun kaynak maliyeti olan bu entegrasyon süreçleri yerine, Colendi’de ticari işletme ve bireysel hizmet sağlayıcıların CEO, CFO ve yönetim ekiplerinin baktığı tek ekran olma yolunda yenilikçi bir yapılanmayı hayata geçirerek, şirketin bugüne gelmesini sağlayan vizyonunu daha da ileri taşıyacağız.”

Daha önce çok farklı uluslararası kurumsal şirket ve kurucusu olduğu başarılı girişimlerin büyümesini yöneterek, exit süreçlerini tasarlayan Bulut Arukel, 40’tan fazla pazarda faaliyet gösteren Endeavor’ın mentorları arasında bulunuyor. Arukel, aynı zamanda TÜSİAD ve Teknolojide Kadın Derneği üyesi.