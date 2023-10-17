Fintek platformu Colendi’nin bağlı kuruluşlarından Colendi Sigorta’nın yeni Genel Müdürü Ersin Al oldu.

Türkiye’nin en büyük sermayeli finansal teknoloji şirketlerinden Colendi’nin entegre sigorta çözümleri sunan iştiraki Colendi Sigorta’nın Genel Müdürü Ersin Al oldu.

Yapılan açıklamaya göre sigorta şirketi, Colendi’nin müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını uçtan uca dijital olarak karşılama hedefine bağlı olarak, yeni nesil sigortacılık anlayışı ile ‘insurtech’ alanında çözümler sunmak amacıyla geçtiğimiz yıl faaliyete geçmişti. 2 Ekim tarihi itibarıyla Colendi Sigorta’nın Genel Müdürlüğüne getirilen Ersin Al, 2009 yılında başladığı profesyonel kariyerinde Ergo, Liberty, AIG gibi global sigorta şirketlerinde yöneticilik görevlerini üstlendi. Çok sayıda teknoloji girişiminin kurucuları arasında yer alan Ersin Al, son olarak Türkiye Sigorta’da Dijital Dönüşüm ve Müşteri Deneyimi alanlarında 2018 yılından bu yana üst düzey yöneticilik görevlerini yürütmüştü.

Colendi Sigorta’nın geleceğine dair vizyonunu paylaşırken, yeni nesil finansal hizmetlerin tamamlayıcısı olacak sigorta ürünleri ve ödeme yapıları üzerinde yoğunlaşacaklarını belirten Ersin Al, ’’Gömülü (embedded) ve entegre sigortacılık anlayışıyla, geleneksel sigortacılık ve sigorta şirketlerinin fintek dönüşümü ekseninde bir stratejiyle hareket edeceğiz. Geliştirdiğimiz çözümlerle sektördeki dönüşümü ve müşteri deneyimini yeniden şekillendireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.