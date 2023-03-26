Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, depremin ardından Kahramanmaraş Göksun’dan Kayseri’ye gelen Güleç ailesinin misafiri oldu. Fevzi Güleç ve ailesinin iftar sofrasına misafir olan Çolakbayrakdar çifti, onların hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti.

Uğurevler Mahallesi’nde Güleç ailesinin kaldıkları evi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, çocukların ve aile fertlerinin sevgisiyle karşılandı. Ziyaret sırasında çocuklarla keyifli sohbetlerde bulunan Çolakbayrakdar çifti, onlara çeşitli hediyeler verdi. Depremzede ailenin hem iftar sofrasına, hem de gönül sofrasına misafir olan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu vurgulayarak; “Misafirperver Kayseri’mizin farklılığı hayırda yarışmasıdır. Misafirperverlik ve hayırseverlik bu memleketin genetiğinde vardır. Makarr-ı Ulema şehri bu şehir, depremin ilk saatlerinden itibaren yine üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır ve yapmaya da devam ediyor. Yeri geldiği zaman imkanı ne var ise onu paylaşmasını bilen ve destek veren Kayserili hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bizler, her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Özellikle şehrimize misafir olarak gelen depremzede kardeşlerimizim daha huzurlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı.

Kayserililerin misafirperverliklerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Güleç ailesi ise dualar ederek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.