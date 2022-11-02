Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı ziyaretinde YEDAM ve Yeşilay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı ziyaretinde YEDAM ve Yeşilay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak; beraberinde yönetim kurulu üyeleri birlikte İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı makamında ziyaret ederek Yeşilay’ın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının nezdinde de gerçekleştirilen görüşmelere ve ziyaretlere önem veren Yeşilay Zonguldak Şubesi ve YEDAM, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile bir araya geldi.

Bağımlılıklarla mücadelenin konuşulduğu ziyarette Yeşilay Şube Başkanı Selahattin Çolak, Yeşilay Cemiyetinin zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme hususunda ülke geneli başta olmak üzere Zonguldak’ta yürüttüğü çalışmalar ile tütün, alkol, madde, internet ve kumar olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye karşı ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren 115 numaralı hat üzerinden bağımlılar, bağımlı yakınları ve bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyen kişilerin ulaşabileceği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında geniş çerçeveli bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ise, Yeşilay Zonguldak Şubesinin gerçekleştireceği faaliyetlerde ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.