Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın’da etkili olan çöl sıcaklarından kaçanlar Karadeniz’e akın ediyor. Nerdeyse haftanın 7 günü Aydın’dan Karadeniz’e tur düzenlenirken Aydınlılar, Karadeniz’in serin ortamında bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini doyasıya yaşıyor.

Özellikle yaz aylarında Aydınlıların serin yayları ile ünlü Karadeniz turlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Aydınlı turizmcilerden Fırat Barışık, kıyı Ege’den Karadeniz’e yaz sezonu boyunca yerli turist taşıdıklarını belirtti. Karadeniz turlarının 7 gün 7 gece şeklinde planlandığını belirten Barışık, “Ülkemizin her yeri ayrı bir güzelliğe sahip. Ancak çöl sıcaklarının hakim olduğu Aydın’da yaşayanlar için yaz mevsiminde Karadeniz turları yoğun ilgi görüyor. Aydın’daki 43 derece sıcak havadan ayrılıp Karadeniz yaylalarında 10 derecenin altındaki havada serinlemek ayrı bir keyif. Bunun yanında turlara katılanlar bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini de yaşayarak dolu dolu bir tatil yaşıyor” dedi.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gürcistan’ın Batum kenti ile Amasya’nın dahil olduğu turlarda Karadeniz’in serin yaylaları kadar, bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ziyaretçileri adeta mest ediyor.

Rehberler eşliğinde yapılan gezi turlarının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Fırat Barışık, Karadeniz turlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.