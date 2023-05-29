Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde mevcut alt yapıların yenilenmesi ve inşa edilmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milas, Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri için 2022 yılı Aralık ayında başlayan projede yeni içme suyu hatlarının yüzde 98’lik kısmı tamamlandı.

34 kilometre yeni içme suyu hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yaklaşık 35 bin metre yeni içme suyu hattı yapılacak. Devam eden çalışmalar ile bu hatların 34 bin 600 metresi tamamlandı. Bölgeye ayrıca 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu yapılacak.

Çökertme’ye içme suyu temini başlandı

Çökertme Mahallesine içme suyu temini başlanırken bölgede modern altyapı sistemleri ve kazandırılan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye aralıksız içme suyu sağlanacak.