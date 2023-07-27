Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ta devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde Türkevleri, Bozalan ve Çökertme Mahallelerinde toplam 31 bin 149 metrelik içme suyu hattı tamamlandı. Çökertmeye su verilirken, diğer mahallelere de kısa sürede su sağlanacak.

31 Bin metre içme suyu hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ve üstyapı çalışmalarında 45 milyon TL yatırımla yapımına başlanan ‘Türkevleri, Bozalan, Çökertme İçme Suyu Projesinde’ toplam 31 bin 149 metrelik içme suyu hattının tamamı yapıldı. Hattın tamamlanması ile birlikte Çökertme mahallesine içme suyu verilmeye başlandı. Türkevleri ve Bozalan Mahallelerinde de içme suyu depolarının tamamlanması ve bağlantıların yapılmasının ardından ek içme suyu sağlanacak.

Ören’de kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Ören kanalizasyon projesinde ise çalışmanın önemli bir kısmı tamamlandı. 287 Milyon TL’lik proje çerçevesinde Ören sınırları içerisinde bugüne kadar 12 bin 370 metre kanalizasyon ve terfii hattı 205 adet muayene bacası ve 28 adet parsel bacası yapıldı. Alt yapı çalışmalarının yanı sıra bölgede 21 bin 200 m2 sathi yol kaplama çalışması gerçekleştirildi.