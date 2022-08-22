Düzce Sakarya arası Paşalar Köyü mevkiinde çöken yolun alt yapısı Karayolları tarafından yapıldı. Tamamlanan yolda asfalt serme işlemlerine geçildi. Yolun asfaltlanmasının ardından çizgileri çizilerek tekrar trafiğe açılacak.

Düzce ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz sahil yolunda Şubat ayında heyelan ve çökme meydana gelmişti. Alt yapı çalışmalarının ardından asfalt serilmeye başlandı.

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