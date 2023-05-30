Muğla’da sağanak yağışlar sonrası Menteşe-Yatağan karayolunda önce çatlaklar oluşmuş, ardından devam eden yağışlarda karayolunda 50 metrelik bir alanda çökme yaşanmıştı.

Muğla’nın merkez ilçesi Akçaova mevkiinde Menteşe girişi yönünde karayolundaki çökme sonrası yol tedbir amacıyla trafik tek şeritten kontrollü veriliyordu. Çöken bölümde güvenlik önlemi alınarak şerit çekilen alanda Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Aydın-İzmir- ve Yatağan-Milas-Bodrum ulaşımını da sağlayan karayolunda bir hafta önce yaşanan çökme sonrası Karayolları ekipleri tarafından yolun tekrar yapımı için ekipler çalışmalarına başladılar.