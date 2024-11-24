Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgar nedeniyle çöken çatı altında kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası’nda meydana geldi. Etkili rüzgar sonrası bölgedeki yapının çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi, ekiplerin titiz çalışmayla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.