Kocaeli’de sanayide çalışan işçi, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 6 metreden düştü. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv firmasında işçi olarak çalışan O.H., çatıda görev yaptığı esnada adım attığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 6 metreden yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan O.H., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçi O.H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.