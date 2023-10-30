Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi "Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması"nda ödül kazandı.

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ’Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması’ ödül töreninde finale kalan eserler BAU Polifonik Koro eşliğinde yeniden seslendirildi ve ilk 3 eser ödüllendirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi tarafından gerçekleştirilen ’Çok Yaşa Cumhuriyet 100.Yıl Marşı Beste Yarışması’ kazananları açıklandı. Yarışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Göksel Çetin’in “Daha Nice Yüzyıllara” isimli eseri ikincilik ödülüne layık görüldü. Öte yandan Nur Sarpdere Tat “Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı” adlı eseri ile birincilik, İlke Gülye Köse “100.Yıl Marşı” adlı eseri ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.