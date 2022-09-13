Bilecik merkez merkez Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Sinan Aydın bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki bir hastanede hayatını kaybetti. Aydın’ın ölümü öğretmen camiası ile öğrencileri yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Papatya köyü camisinden kaldırılarak, köy mezarlığına defnedilecek.

Bilecik’in sevilen öğretmenlerinden Sinan Aydın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Aydın, çok sevdiği öğrencilerinden okulların açıldığı ayrı düştü.

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