Hakkari’nin Derecik kırsalında icra edilen operasyon çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.

Hakkari’nin Derecik kırsalında icra edilen operasyon çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 27 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Derecik kırsalında icra edilen operasyonda 260 adet tabanca üst kapağı, 780 adet muhtelif tabanca yedek parçası ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.