Kocaeli’de jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 23 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 23 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gebze’de bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 23 tabanca, 23 tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği ve susturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.