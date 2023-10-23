Edirne’de bir işletmeden elektrik kablosu çalarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan ve çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen hırsızlık olaylarının engellenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olaylarının engellenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde şüpheli Y.A isimli şahsı bir işletmeden elektrik kablosu çalarken suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü araştırma ve inceleme sonucunda benzer faili meçhul olayları da gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilerek görüntü kayıtları üzerinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma sonucu şüpheli Y.A. isimli şahsın farklı tarihlerde gerçekleşen 3 bağ- bahçe ve tarladan hırsızlık olayının, 1 elektrik kablosu hırsızlığının, 1 kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleşen hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs Y.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.