Erzurum’um Horasan ilçesinde balya otların alev alması sonucu çok sayıda balya ot yanarak kül oldu.

Erzurum’um Horasan ilçesinde balya otların alev alması sonucu çok sayıda balya ot yanarak kül oldu.

Horasan ilçesine bağlı Yüzören Mahallesinde akşam saatlerinde Ramazan Budak’a ait otlar henüz belirlenemeyen bir neden ile yanarak kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaralanma olmazken çok sayıda balya ot yanarak kül oldu.