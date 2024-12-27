Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Söz konusu iddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edildiği belirtilirken, "Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.