Muğla’nın Marmaris ilçesinde tüm ülkede olduğu gibi saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. Marmaris Kaymakamlığı’nda düzenlenen tatbikat dahilinde depremzedeler kurtarıldı ambulanslara taşındı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla AFAD tarafından ülke genelinde eş zamanlı tatbikatlar düzenlendi. Haftalar öncesinden uyarısı yapılan deprem tatbikatı saatin 18.57’yi göstermesinin ardından Marmaris Belediyesi zabıta araçları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçları anons sistemleri ile sesli bildirim yapıldı.

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE),UMKE, AFAD, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım ekibi, Marmaris Kızılay, Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, Emniyet, Akut, 112 Acil ekiplerinin katıldıkları tatbikat Marmaris Kaymakamlığı’nda deprem anı alarmlarının çalması ile başladı. Deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alan Kaymakamlık binasında görevli personeller, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak binadan tahliye edildi. Tatbikat senaryosu gereği binada yaralı olan 3 kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı merdiveni ile tahliye edilerek ilk yardım ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşındı.

Tatbikata katılanlara ve vatandaşlara seslenen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “İçişleri Bakanlığımızca 2022 yılı ’Afet Tatbikat Yılı’ olarak belirlendi biz de bu çerçevede doğal afetlere hazırlık ve farkındalık düzeyimizi arttırmak amacıyla Kaymakamlık binasında bir tatbikat gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Ülkemizde can ve mal kaybına neden olan birçok deprem oldu. Bundan sonrada olacaktır artık bundan sonra deprem olmaz demek gibi bir lüksümüz yok. Bundan sonra bize düşen görev depremlere her yönüyle hazırlıklı olmaktır. Bu tatbikatlarla eksikliklerimizi gözden geçiriyoruz. Ülkemizde bu konuda gerek kamuda gerekse sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir yol kat ettik. Marmara depreminde belki bir iki tane sivil toplum kuruluşu vardı. Şimdi görüyoruz ki eğitimli donanımlı birçok sivil toplum kuruluşumuz bulunmakta. Bu tatbikatları daha ayrıntılı ve organize bir şekilde sürdürmek zorundayız. Bu çerçevede bugün önemli bir faaliyeti icra etmiş olduk. Depremi engelleyemeyiz ancak alacağımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını azaltabiliriz” dedi.