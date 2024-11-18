DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada “Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır” dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık çalışanları, politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve her düzeyde bilinçli adımlar atılması amacıyla, 18 Kasım’ı içine alan haftanın Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak belirlendiğini belirten Yasin Yılmaz; “Sağlığımız, dikkat etmemiz gereken en önemli yaşam desteğimizdir. Öncelik vermemiz gereken sağlıklı yaşam için, beden sağlığımızı korumak, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteye önem vermek, sigara ve alkol kullanımından uzak durmaktır. Hastalık durumunda ise dikkat etmemiz gereken birincil konu bilinçli ilaç kullanımıdır. Sağlık Bakanlığımızın çok önem verdiği ve halkı bilinçlendirme amaçlı yürüttüğü, destek bilgilendirmelerle hastaların ilaç kullanımlarında nelere ve neden dikkat etmeleri gerektiği, sonrasında yaşanabilecek durumların neler olduğu yönündeki açıklamalar, dikkate alınması gereken bilgilerdir. Yapılacak en ufak bir hata, geriye dönüşü olmayan problemlere sebep olabilir” dedi.

Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların, özellikle organ nakli olanlar, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları ve kanser hastaları için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Yılmaz, bu durumun tedavi süreçlerini zorlaştırarak komplikasyon ve ölüm oranlarını artırabileceğini belirtti.

“Mutlaka bir hekime başvurun”

“Hastaların da ilaç kullanırken ilk olarak şuna dikkat etmeleri gerekmekte. Her ilacın prospektüsünde de yazdığı üzere hastalar bir ilaç veya gıda takviyesi kullanmak istediklerinde mutlaka bir hekime danışmak zorundalar. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır” diyen Dr. Yasin Yılmaz, tüm hastaların yarısının da ilaçlarını doğru şekilde kullanmadığını belirtti.

“Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır” diyen Yasin Yılmaz, “Antibiyotik kullanımında da son derece özen göstermeliyiz. Önerilen süreden daha az kullanımlar bakterilerin ilaca karşı direnç oluşturmasına ve antibiyotiğin tekrar kullanımı gerektiğinde aynı hastaya etkisiz olmasına sebep olmaktadır. Süre ve doz sıklığına uyulmaması tedavi sürecini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca hekim tarafından verilen ve kullanılan ilaçlar ve destek amacıyla alınan bitkisel ilaçlar aynı anda kullanıldığında oluşan etkileşimle, ilacın etkisi yok olabilir, azaltabilir veya 2-3 katına çıkarabilir. Doz atlamamaya ve ilacı hekimin önerdiği şekilde almaya özen gösterilmelidir. İlaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi tedaviye yönelik diğer ürünlerin bilinçsiz kullanımından kaçınılmalıdır. Unutmayın, çok ilaç değil doğru ilaç iyileştirir” dedi.