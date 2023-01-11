15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Kütüphanesi Bilecik’in en fazla kitap sayısına sahip okul kütüphanesi olarak öğrencilerine hizmet vermeye devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Kütüphanesi Bilecik’in en fazla kitap sayısına sahip okul kütüphanesi olarak öğrencilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete giren kütüphane bünyesinde, kaynak niteliğine sahip eserler dahil olmak üzere 4 bine yakın kitap bulunmakta ve kitap bilgileri dijital ortama aktarılmış olup barkod sitemi vasıtasıyla öğrencilerin 15 gün süre ile ödünç almalarına imkân tanınmaktadır. ‘Yazar-Öğrenci Buluşmaları’, ‘Öykü-Roman-Hikâye Kritiği’, ‘YKS Hazırlık Çalışmaları’ gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği kütüphaneye öğrencilerin ilgisi her geçen gün artmaktadır. Bu hüviyetiyle çok fonksiyonlu çalışmaların merkezi haline gelen kütüphane etrafa örneklik teşkil etmektedir." denildi.