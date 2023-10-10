Marshall Adaları bayraklı "Sirena" adlı kruvaziyer, Antalya’nın Alanya ilçesine geldi. Çoğunu ABD’li yolcunun oluşturduğu gemi sabah saatlerinde limana yanaştı.
Rodos Adası’ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya’ya çeviren 181 metre uzunluğundaki lüks gemi, sabah saatlerinde Alanya’ya ulaştı. Alanya Limanı’na yanaştırılan gemide, çoğu ABD’li 652 yolcu ve 395 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler ilçe turlarına katıldı.
Sirena, akşam saat 17.00 sularında Bodrum’a hareket edecek.