Bursa’nın Gemlik ilçesinde coğrafya öğretmeni olan Mustafa Sarı (48), geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Gemlik Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nda uzun süredir görev yapan coğrafya öğretmeni Mustafa Sarı (48) aniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenilen öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sarı’nın ölümü öğrencileri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Mustafa Sarı’nın cenazesi, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nda yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine gönderilecek.