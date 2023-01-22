Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kentin coğrafi işaretli ürünü künar kullanılarak hazırlanan pide yoğun ilgi görürken, damak çatlatan lezzet ‘künarlı tahinli pide’ için vatandaşlar kilometrelerce öteden geliyorlar.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kentin coğrafi işaretli ürünü künar kullanılarak hazırlanan pide yoğun ilgi görürken, damak çatlatan lezzet ‘künarlı tahinli pide’ için vatandaşlar kilometrelerce öteden geliyorlar.

Koçarlı ilçesinde pidecilik yapan Alaattin Yamaç’ın (42), ilçenin coğrafi tescilli gözde ürünü çam fıstığının içi olan künarı kullanarak yaptığı pide vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Ünü ilçe dışına taşan künarlı tahinli pide için bazı vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktan gelerek lezzet şöleninin tadına bakarken, ilçedeki ve yakın yerlerdeki vatandaşlar da müdavimi oldukları pideyi sıkça tüketiyor. Kıymalıdan, peynirliye birçok çeşit pide yaptıklarını ancak en fazla ilgiyi künarlı tahinli pidenin gördüğünü ifade eden Koçarlılı pide ustası Alaattin Yamaç, "Çırak olarak başladığım sektörde 2013 yılından bu yana kendi iş yerimi işletiyorum. Pide çeşitlerini kendi fikirlerimizi de katarak genişlettik ve 15 çeşit pide yapıyoruz. Bütün çeşitlerimiz rağbet görüyor ama künarlı tahinli pidemiz misafirlerimizin olmazsa olmazı" dedi.

"İlçemizin tescilli lezzetini pidemiz ile birleştirdik"

Künarın besin değerinin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Yamaç, "Çam fıstığı, fıstık çamı adı verilen ağaçların sahip oldukları kozalakların içerisinden çıkartılan çam fıstığı ağacının tohumlarıdır. Oldukça lezzetli bir yemiş olan ve kuru yemiş çeşitleri içinde yer alan çam fıstığı, dolmalık fıstık ve künar olarak da bilinir. Bu tohumlar tüketilebilir olup, besin değeri oldukça yüksek bir besin maddesidir. Bu kuru yemiş türü, binlerce yıldır insanlar için önemli bir gıda maddesi olmuştur. Biz de Koçarlımızın coğrafi işaret tescilli olan künarını pidelerimizde kullanıyoruz. Künar pahalı ve dışarıda bu pideyi yapan yok. Kalite olarak Türkiye ve dünyanın en iyi künarı yani çam fıstığı bizim bölgemizde yetişiyor. Bu bizim için avantaj. Biz de dünyanın en iyisini en iyi tahiniyle birleştirdik ve sonuç tamamen doğal enerji bombası bir pide oldu. İnsanlar tarafından da oldukça seviliyor. Genelde diğer pide çeşitlerinin ardından tatlı niyetine künarlı tahinli pidemizi servis ediyoruz ama sadece bu pideyi isteyen de oluyor" diye konuştu.

"Çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor"

Pideci Yamaç künarlı tahinli pideyi yemek için çevre il ve ilçelerden gelenlerin olduğunu söyleyerek, "Bu pideyi yaparken fırın sıcaklığı çok önemli. Tahin şekerli hamurda iyice emişmesi lazım. Ne çok ince nede kalın açılmalı. Hamuru ince açarsan çok kıtır olur, kalın açarsan da hamur olur. Fırının sıcaklığının iyi ayarlanmış olması bu işin püf noktalarından bir tanesi. Gelen misafirlerimize pideyi servis ederken yanında bal da veriyoruz. Bal daha da lezzet katıyor. Sırf künarlı tahinli pideyi yemeye çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor. Bu da hem ilçemizin hem de lezzetimizin tanıtımı açısından bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Her hafta ailesi ile Koçarlı’ya künarlı tahinli pide yemeğe geldiklerini belirten Ömer Özhan ise şunları söyledi;

"Biz komşu ilçe İncirliova’da oturuyoruz. Orada da bir çok pideci var ama biz burayı tercih ediyoruz. Damak zevkimize daha uygun geliyor. Bir de künarlı tahinli pide sadece burada var. Ailecek favorimiz olan kenarlı tahinli pide, lezzeti ile her hafta bizi buraya çekiyor."