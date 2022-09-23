Alanya Muzunun coğrafi işaretini alarak tescil ettiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, etiketlerde ve tanıtımlarda kullanılacak ürün logosunun hazırlanması için Alanya halkının katılabileceği bir tasarım yarışması düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Alanya Muzunun coğrafi işaretini alarak tescil ettiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, etiketlerde ve tanıtımlarda kullanılacak ürün logosunun hazırlanması için Alanya halkının katılabileceği bir tasarım yarışması düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Alanya’nın sembol ürünü Alanya Muzunun logosu konusunda kararı halka bırakmayı uygun gördüklerini açıklayan Şahin, yarışmaya başvuru süresi 03 Ekim Pazartesi günü mesai bitimi olduğunu söyledi. Şahin yarışmaya katılacak eserlerin bu tarihe kadar Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na teslim edilmesi gerektiğini açıkladı. Yarışmayı kazanan logo sahibine ise ödül olarak 1 hafta 2 kişilik tatil hediye edilecek. Kazanan talihlinin ödülünü istediği zaman kullanabileceği belirtildi.

Seçilecek olan logonun muz ve paket etiketlerinde ayrıca tanıtım faaliyetlerinde kullanılacağını belirten ALTSO Başkanı Şahin, “1872 yılından bu yana tam 150 yıldır Alanya’da yetiştirilen muz artık “Alanya Muzu” adıyla tescil edilmişti. Tüm ülkemizde raflarda Alanya Muzu etiketi ile satılacak olan muzumuzun marka değerine değer katmak, Alanya’mızın da tanıtımını daha etkin yapabilmek adına Alanya Muzuna bir de logo tasarlanması için bugün itibari ile bir çalışma başlatıyoruz. Alanya’nın Simgesi olan bu ürünün logosunun Alanya’mızın ortak görüşünün eseri olması gerektiğine inanarak bir logo tasarım yarışması düzenlemeye karar verdik. Başvurular arasından seçilecek logonun tasarımcısına verilecek ödül, başvuru süresi ve diğer kurallar için hazırlanacak şartnameyi de gerek odamız web sitesinden gerekse sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız. Seçilecek logo coğrafi işaret, kullanım hakkını elde eden Alanya Muzu üzerindeki etiketlerde ve paketlerde ve diğer tanıtım faaliyetlerinde kullanılacaktır” dedi.