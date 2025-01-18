Samsun’un Vezirköprü ilçesinde el sanatları atölyesinde coğrafi işaretli halı, kilim, heybe ve çanta gibi dekoratif ürünler yapılıyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi tarafından Sarıdibek Mahallesi’nde açılan el sanatları atölyesinde geçmişten günümüze kadar gelen yöresel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Atölyede geleneksel kökboyama tekniği kullanılarak ipler üretiliyor. İplerden de coğrafi işaretli motifler kullanılarak halı, kilim, heybe ve çanta gibi dekoratif ürünler dokunuyor.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya Sarıdibek Mahallesi’nde Halk Eğitim merkezi tarafından açılan kurslarda geleneksel yöntemlerde üretim yapan dokuma atölyesini gezdi. El sanatları atölyesinde halk eğitimi merkezi kursunu ziyaret eden Kaymakamı Kaya, dokunan yöresel ürünlerini inceleyerek usta öğretici Sümeyye Naçar ve kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kaya’ya Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve Şube Müdürü Erkan Ulaşır eşlik etti.