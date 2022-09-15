Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali’nde gerçekleştirilen törende tescilli ürünler hakkında bilgi verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol, 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerini sergiledi. Törende ayrıca, freezedry aracılığıyla dondurulup paketlenen Gaziantep’in yöresel ürünü beyran, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a sunuldu. Sıcak suyu üstüne eklediğinde aynı lezzetini koruyabilen beyranın paketinin açılmaması halinde 25 sene muhafaza edilebileceği bilgisi verildi. Öte yandan törenin devamında Başkan Fatma Şahin ile Bakan Ersoy’a kurutulmuş dondurma ikram edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Gaziantep’i Geliştirme Vakfı, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Oğuzeli Belediyesi’nin girişimleriyle tescil belgesi alan ürünlerden bazıları ise şöyle:

“Gaziantep Simit Kebabı, Fasulyeli Kabak Dolması, Antep Alinaziği, Lebeniye Çorbası, Antep Lebeniye Çorbası, Antep Doğrama, Antep Yoğurtlu Patatesi, Antep Süzek Yapması, Antep Kabaklama, Antep İçli Köftesi, Antep Börek Çorbası, Antep Mumbar Dolması Antep Şekerli Peynir Böreği, Dolangel Tatlısı, Antep Pirpirim Aşı, Antep Yoğurtlu, Antep Katmeri, Antep Sumağı, Nizip Patlıcanı, Oğuzeli Nar Ekşisi.”