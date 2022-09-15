Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde “Sürdürülebilir Bir Gastronomi İçin Coğrafi İşaretlerin Önemi: Gaziantep Örneği” çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde “Sürdürülebilir Bir Gastronomi İçin Coğrafi İşaretlerin Önemi: Gaziantep Örneği” çalıştayı düzenlendi.

4’üncü Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, Gaziantep’in coğrafi işaret aldığı tescilli ürünler konuşuldu. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 tescilli ürüne ulaşan Gaziantep’in başarısının diğer şehirlere yol haritası oluşturması için istişarelerde bulunuldu.

’’100’üncü yılda coğrafi işaret alacağız’’

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, coğrafi işaret çalışmalarındaki başarı örneklerini şu sözlerle anlattı:

“Coğrafi işaret nedir, bir şehre gittiğin zaman senin neyi meşhur sorunun cevabıdır. Maalesef daha önceleri bunun çok değerini bilemediğimiz için döneri, yoğurdu komşulara kaptırdık. Daha birçok ürünümüzü yeterince sahiplenemedik. Valimin koordinasyonuyla bir şey başardık. Gazilik yolunda 100 yılı geride bıraktık. Bu yolculukta 100. yılda 100 coğrafi işaret alacağız dedik, vallahi aldık.”

“Burada yetişmiş bir insan gücü var beşerî bir sermaye var dünyaya entegre olmuş bir oda yapımız var” diyen Şahin, “Hamdolsun kutnu el tezgahlarıyla üretilen bir Osmanlı kumaşıydı. Bugün kutnu ‘Kutnia’ diye bir marka çıkardı. Dior yaz koleksiyonuna aldı, işte bu marka olma yolculuğu o kadar önemli bir yolculuk.” ifadesini kullandı.

’’Sofraları çoğaltacağız birlikte başaracağız’’

Coğrafi işaretlerin profesyonel şekilde takibinin ve çalışmasının gerçekleşmesi için özel bir birim kurduklarını ifade eden Şahin, “Şiveydizinden, yuvalamasına her biri için başvurdular, başvuruların hepsini toparladık. Tek vücut halinde bunu başardık. Esas bundan sonraki kısımda, ’aldık da ne olacak’ sorusunun cevabını yine sizinle birlikte götüreceğiz. Bu çok önemli bir yolculuk. Bu bir ekonomi, bir diplomasi, bu bir turizm, bu bir dünya barışına katkı, sofraları birleştiriyoruz kardeşliği artırıyor, muhabbeti genişletiyor. Sofrada sorunlar çözülüyor. Sofraları çoğaltacağız, birlikte başaracağız’’ diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, bugün buraya bambaşka motivasyonla bambaşka duygularla geldiklerini dile getirerek, “Gaziantep coğrafi işaretlerde Türkiye’nin birinci şehri, hatta bunun ötesinde şu anda bugün bir ödül töreni gerçekleştireceğiz. 70’in üzerinde coğrafi işaretin tescilini, teşhir belgesini takdim edeceğiz. Herhalde dünya üzerinde şehrin bir kerede böyle bir coğrafi işaret tescilini aldığı başka bir örnek yoktur diye düşünüyorum. Ben o bakımdan tüm bu coğrafi işaretlerin tescil sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Gaziantep coğrafi işaretlerde açık ara birinci

Gaziantep’in sinai mülkiyet alanındaki performansına değinen Başpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gaziantep 2022 yılının ilk 8 ayı itibari ile patent başvurularında dokuzuncu sırada yer alıyor. Faydalı model başvurularında beşinci, tasarım başvurularında altıncı ve marka başvurularında yedinci sırada yer alıyor. Gaziantep’in ticareti potansiyelini, sanayi potansiyelini çok iyi biliyoruz o bakımdan coğrafi işaretlerde açık ara birinci.”

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu ise, Gaziantep’te bundan 7 yıl önce 2015 tarihinde çok büyük uluslararası bir seminer yaptıklarını hatırlatarak, "O tarihte Gaziantep’in sadece 5 tescili vardı. Bugün 100’e koşuyoruz. Çok mutluyum bugünü yaşadığımız Antep’te olmak farklı bir şey’’ dedi.