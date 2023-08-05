Mersin’in Mut İlçesinde Türkiye’nin yüzde 20’sininin üretimi yapılan zeytinyağı için 2018 yılında Türkiye’de aldığı coğrafi işaretin ardından Avrupa Birliği’ne patent başvurusunda bulunuldu.

Avrupa Birliğine patent başarısıyla ilgili Mut Ticaret ve Sanayi Odası’nda sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi. Patentin alınmasıyla zeytinyağının Avrupa pazarında önemli bir yere sahip olacağını belirten Oda Başkanı Şahin Sezer, "Odamız tarafından 2018 yılında yaptığımız başvuruyla Mut Zeytinyağı olarak coğrafi İşareti almıştık. Bu başvurumuzla birlikte Avrupa pazarında da söz sahibi olma yolunda bir adım atmış olacağız" dedi.

İlçede 2022 yılında 234 bin ton zeytin ve 18 bin 500 ton zeytinyağı rekoltesi gerçekleştirildi. Mersin’de zeytin üretiminin yüzde 75’i, Türkiye üretiminin ise yüzde 20’sinin Mut ilçesinde gerçekleştirildiği, 269 bin dekar alanda 15 milyon ağaçla zeytin üretimi yapıldığı ve 12 zeytin salamura işleme tesisi ile 22 zeytinyağı fabrikasının hizmet verdiği belirtildi.