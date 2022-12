Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 yıldır fidan yetiştiriciliği yapan Osman Okay, her yıl yetiştirdiği şeftali fidanlarını ihraç ediyor. Okay, bu yıl 50 dönüm alan üzerinde yetiştirdiği 200 bin şeftali fidanını ihraç etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ürünü olarak tescillenen Lapseki şeftalisinin fidanları ihraç ediliyor. Lapseki’de 2003 yılından bu yana meyve fidanı yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Osman Okay, 50 dönüm üzerinde şeftali, nektarin, erik, kiraz, elma fidanları olmak üzere 300 bin fidan yetiştiriyor. Okay, bu yıl yetişen 200 bin şeftali fidanını ihraç etti. Öte yandan, Lapseki’de her yıl ortalama 150 bin ton şeftali yetiştiriliyor. Toplanan şeftaliler iç piyasanın yanı sıra ihraç da ediliyor.

Ağırlıklı olarak şeftali, nektarin, erik, kiraz, elma fidanları yetiştirdiklerini belirten Osman Okay, “Yıllık 300 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Laboratuvar ortamında yetiştirdiğimiz anaçlar. Bunlar da üreticimiz için iyi oluyor, çok hızlı gelişim yapıyor, erken verim vermeye başlıyor. Meyvede kalite oluyor. 2005 yılından itibaren yurt dışına meyve fidanı satışımız var. 2011 yılında Bulgaristan’da aile şirketi kurduk ve resmi olarak faaliyetimiz devam ediyor. Bulgaristan’a gelecek yıl 600 dönümlük bir ceviz, nektarin ve kiraz projemiz var. Ayrıca Bulgaristan’a fidan satışlarımız var. Bunun yanında özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan’a fidan satışlarımız devam ediyor. Bu alanlara çok büyük fidan dikimi var. Yetiştirdiğimiz fidanların yüzde 80’ini yurt dışına bu bölgelere satıyoruz. Geçtiğimiz yıl Lapseki şeftalisi markalaşıp tescillenmesinin ardından yurt dışından fidan talebi arttı. Gelecek yıl üretimi arttırmayı hedefliyoruz. Biz bölge olarak Türkiye’de rekoltede nektarinde birinciydik, son üç yıldan beri şeftali rekoltesinde de Türkiye’de birinciyiz” dedi.

Meyve fidanlarının dikiminin yapıldığı alanlarda inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise, “Sertifikalı fidan üreticimiz Osman Okay’ın yetiştirdiği fidanları inceledik. Bakanlığımız sertifikalı fide fidanı belli dikim normlarına göre üreticilerimize destek veriyor. Bu nedenle yetiştirilen alanı zaman zaman kontrol ediyoruz. İlçemiz uzun yılladır meyvesini yurt dışına gönderen bir ilçemiz. Üreticimizin burada kendi çabalarıyla şeftali fidanını yetiştirip, yurt dışına yollaması bizim için ayrı bir gurur. Geçmişte ‘Lapseki şeftalisi’ yurt dışına ihraç olurken, bugün artık fideler de yurt dışına ihraç oluyor, üreticimizi kutluyoruz” diye konuştu.