Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Rusya’da büyük ilgi görüyor. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 60 bin ile 70 bin ton arası şeftali ihracatı gerçekleşirken, bu yıl ise ihracatın yaklaşık 80 bin ile 90 bin arasında olması bekleniyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi, kirazı ve şeftalisiyle önemli bir rekolte ve pazar payına sahip. Kiraz sezonunun sona erdiği ilçede şeftali hasadı ise başladı. Şeftali denince de akla Lapseki ilçesi ve Umurbel beldesi geliyor. Yetkililer, yörede bu yılki şeftali üretiminin 100 bin ile 110 bin ton arasında olmasını bekliyor. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 60 bin ile 70 bin ton arası şeftali ihracatı gerçekleşirken, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 80 bin ile 90 bin arasında olması bekleniyor. Hasadı başlanan Lapseki şeftalisinin 15 ile 20 lira arasında satılması ise üreticiyi memnun etti. Üreticiler bu fiyatın hasat sonuna kadar böyle devam etmesini istiyor. Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle dikkat çeken şeftaliler, özellikle Ruslar tarafından da bol bol tüketiliyor.

Şeftali üreticisi Ahmet Aksoy, “Bu sene verimli bir yıl geçiyoruz. Kaliteli bir şeftali üretiyoruz. Fiyatlar konusunda da şuanda memnunuz, inşallah fiyatlar düşmez. İç Pazar ve ihracata gönderiyoruz. İhracata gönderdiğimiz şeftali bugünden itibaren toplanmaya başlayacak. Ekim ayına kadar şeftali hasadımız devam edecek” dedi.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Lapseki’miz şeftali ve nektarin toplam olarak baktığımızda yaklaşık 35-40 bin dönüm alanda 100-110 bin tonluk bir üretime sahip. Lapseki’miz bu yönde kalite kriterlerini yerine getiren bir ilçemiz. Şeftalilerimiz iç pazar ve ihracatta talep görüyor. İnsanlar Çanakkalelinin ürünü çıksın diye bekliyor. Avrupa’da da bu böyle. Artık ihracata yönelik şeftalilerimiz hasat olgunluğuna gelmeye başladı. Bugün itibariyle startı veriyoruz. Lapseki’miz şu yönden iyi, gelen ihracatçılar söylüyor. Burası geçiş iklim periyotlarına sahip bir yer. Hafif hafif rüzgar da esiyor. Toprak yapısı da çok önemli. Üreticilerimiz neyi nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi. Bu ürettiğimiz ürünlerin çoğu İstanbul pazarına ve dış pazara gidiyor. Rusya, Ukrayna, Avrupa’nın diğer açık olan belli yerlerine gidiyor. Şeftalide verimimiz, kalitemiz çok iyi. Bugün 60-70 liraya gelen kasa miktarlarımız var. Lapseki bu konuda azımsanmayacak ekonomik güce sahip. Geçen yıl ihracat rakamlarında 90 bin ile 110 bin arası şeftali üretiminin yaklaşık 60-70 bin tonu ihracata gitti. Şeftali bu yıl 15 ile 20 lira arasında satılıyor” diye konuştu.