Coğrafi işaret tescil girişimi sonuçlanmak üzere olan Ağrı döneri, kalitesi ve lezzetiyle ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Et ve Süt Kurumuna ait kesimhanede, son derece kaliteli etlerle hijyenik bir ortamda pişirilen ve el değmeden kesildikten sonra seri üretimi yapılan Ağrı döneri, burada paketlenerek raflardaki yerini alıyor. Et ve Süt Kurumuna ait kesimhanede incelemelerde bulunan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı döneri için başlattıkları coğrafi işaret tescil girişiminin sonuçlanmak üzere olduğu müjdesini verdi.

Kesimhanede incelemelerde bulunurken açıklama yapan Ağrı Valisi Dr. Varol, “Ağrı’mızın önemli damak tatlarından biri olan Ağrı dönerinin seri üretime geçirildiği Et ve Süt Kurumu tesislerindeyiz. Türkiye’mizin her tarafında döner üretiliyor, her yerin kendine özgü bir üretim şekli var. Burası et memleketi olduğu için çok damakta kalan bir tadı olan doyurucu bir döneri var. Bununla ilgili bir coğrafi işaret tescil çalışması başlatmış durumdayız ve o da sonuçlanmak üzere. Et ve Süt Kurumu da bu döneri ticari olarak üretip marketlere ve diğer bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırmak için bu girişimi başlattı. Satışlar da çok başarılı gidiyor. Bizler de Ağrı dönerinin ülkemizin dört bir tarafındaki vatandaşlarla buluşmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.