Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan Teknik Destek Programı çerçevesinde Başkanlığımız personelinin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik, desteklenen başlıklar arasında bulunan “Coğrafi İşaret Eğitimi” gerçekleştirildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan Teknik Destek Programı çerçevesinde Başkanlığımız personelinin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik, desteklenen başlıklar arasında bulunan “Coğrafi İşaret Eğitimi” gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

Coğrafi İşaret Eğitimini tamamlayarak sertifika almış olan 110 personel sayesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulmuş olacak ve Tarihi Alanın tanıtımı yapılmış olacaktır. Tarihi Alanda Coğrafi İşaretlemenin nasıl yapılacağının yöntemini bu eğitim sayesinde öğrenecek olan Tarihi Alan Başkanlığı personeli; “Coğrafi İşaret, Menşe Adı, Mahreç İşareti, Geleneksel Ürün, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün tescilinin önemi, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, tescil süresi, tescille sağlanan korumanın neden önemli olduğu, gibi kavramları öğrenmiş olacak, Osmanlı Devleti Döneminden başlanarak Çanakkale Savaşı’na tanıklık etmiş yer isimleri, Eceabat ve Gazi Köylerdeki bir çok geleneksel ürün, eğitim alan hedef kitlenin çalışmaları sayesinde Coğrafi İşaret kazanmış olacak bu da Coğrafi İşarete konu olan yer isimlerinin markalaşmasını, ürünün kalitesinin korunmasını, bilinen özellikte üretiminin sağlanmasını, üretim yapanların korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanmasını nihai yararlanıcıların, Eceabat ve Çanakkale’nin sonrasında da ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunmasını sağlamış olacaktır. Ziyaretçiler ve tüketicilere de özgünlüğü sertifikalanmış ürünler sunulmuş olacaktır.