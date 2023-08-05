“Kütahya Pazarlar Kirazı" adı altında coğrafi işaret olarak tescillenen Pazarlar kirazının belirlenen kurallara uygun üretim yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim çalışmaları tamamlandı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü ile Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından coğrafi işaret alan Pazarlar Kirazı, coğrafi işaret alırken belirlenen kurallara uygun üretim yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim çalışmaları tamamlanmıştır. Üreticilerimize değerlerine katkı sağladıkları için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.