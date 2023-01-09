Emet Belediyesinin patent başvurusu üzerine geçen yıl Haziran ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Emet pidesinin marka değerine uygun üretimi için denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Emet Belediyesinin patent başvurusu üzerine geçen yıl Haziran ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Emet pidesinin marka değerine uygun üretimi için denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince ilçede pide üreticisi esnaflar denetlenerek Emet pidesinin aslına uygun yapımı için çalışma yürütülüyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen yöresel lezzetlerinden Emet pidesinin imalatında tereyağı, keçi peyniri ve belirtilen gramajlarda hamur ve malzemeler kullanılarak üretilmesi gerekiyor. Üretimi Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Emet pidesinin yapımında keçi peyniri, alt ve üst hamuru için 300 ila 350 gram hamur ve tereyağı kullanılması zorunlu.

Belediye Zabıta ekipleri üretici esnaflara yönelik pidenin tescillenen şekilde yapımı için denetimler yaparken, bu denetimlerin aralıksız devam edeceği ve yöreye has lezzet Emet pidesinin aslına uygun yapımının sürdürülmesinin sağlanacağı ifade edildi.

“Emet pidesinin özellikleri”

Yöreye has lezzetlerden biri olan Emet pidesini diğer peynirli pidelerden ayıran en büyük özellik kullanılan malzeme ve yapılış şeklidir. Keçi sütünden hazırlanan peynir en az 3 ay salamurada bekletilir. Pidede tüketilen tereyağı ise mandıra veya fabrika üretimi değil, organik köy tereyağıdır. Normal pidelere göre iki kat hamurla hazırlanan Emet pidesi tahtadan yapılan özel tablası ile servisi edilen bir lezzettir.

“Emet pidesinin yapılışı”

Bir gün önceden hazırlanan ekşi maya 260 gram ve 90 gramlık olarak kesilerek hamur pasalarına konulur. Bez ile örtülen hamurun dinlenmesinin ardından kesime geçilir. Alt hamuru için 260 gram hamur açılır. Açılan hamurun içine daha önce hazırlanmış 150 gram rendelenmiş tam yağlı taze keçi peyniri konur. Üzerine keçi peyniri dökülen pidenin üstü için 90 gram üst hamuru açılarak üstüne kapatılır. Odun ateşinde önceden hazırlanmış taş fırına verilir. Üzeri tam kızarmaya döndüğü zaman çıkartılır üstü tereyağı ile yağlanır ve üzerine iki tane yağ haznesi açılır, içine tereyağı konarak tekrar fırına verilir. Fırından çıkarılan pide servis edilir.