Yakın zamanda altın madalya ve coğrafi işaret alan Bingöl balında hem üretim arttı hem de yurt dışına ihraç edilmesi için görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Yakın zamanda altın madalya ve coğrafi işaret alan Bingöl balında hem üretim arttı hem de yurt dışına ihraç edilmesi için görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de yapılan uluslararası bal yarışmasında altın madalya kazanan Bingöl’ün süzme balı, yaklaşık 2 ay önce de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak coğrafi işaret aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Bingöl balına talep artarken, üretim de geçtiğimiz yıllara oranla 2 katlık bir artış gösterdi. Bingöl balının kalitesini arttırmak için geçtiğimiz yıl kırsal kalkınmadan alınan destekle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan özel tesis, balı yurt dışına ihraç etmek için kolları sıvadı. 7 Avrupa ülkesiyle çeşitli görüşmeler yapan bal tesisi, balın ihraç edilmesi için son aşamaya geldiklerini belirtti.

Tesisin ortaklarından olan Fikri Üzer, geçtiğimiz yıl 100 ton olan süzme balda üretimi 2 kat arttırdıklarını söyledi. 7 ülkeden Bingöl balına talep olduğunun altını çizen Üzer, "Tesisimizi geçen sene kırsal kalkınmadan aldığımız destekle 2 bin 350 metrekare bir alanın üzerine kurduk. Tesisimizi kurduktan sonra kendi balımıza güveniyorduk, Bingöl balına güveniyorduk. Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de bir uluslararası bir yarışma düzenlendi. Gönderdiğimiz bal, altın madalya aldı ve 2 ay önce de bizim Bingöl balı coğrafi işaret almasıyla ikinci bir sevinci yaşadık. Biz Bingöl balına uluslararası ödülden sonra ciddi bir talep almaya başladık. Yurt içinde zaten talepler vardı, karşılıyorduk. Ayrıca yurt dışından 7 ülkeden talepler geldi, görüşme halindeyiz. Son aşamaya geldiğimiz yerler var. Kısa zamanda ihracatlarımızı gerçekleştireceğiz. Yine aldığımız ödülden sonra üretimimiz de arttı. Süzme bal için söylüyorum, geçen sene 100 üretiyorken, bu sene üretimimizi 200 tona yaklaştırdık. Aynı zamanda burada istihdam da sağladık. Şu anda burada 20’ye yakın çalışanımız var. Bu bizim açımızdan, ilimiz ve ülkemiz açısından sevindirici bir durum. İnşallah daha da arttıracağız" dedi.

Ballar toplandıktan sonra birçok aşamadan geçiyor

Tesis olarak hem Arıcılar Birliği hem de üniversite ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydeden şirketin müdürü Sedanur Özbolat, balların tesise gelmeden önce iki farklı aşamadan geçtiğini söyledi. Yapılan analizlerin ardından balların tüketiciye ulaştığını aktaran Özbolat, şu açıklamalara yer verdi:

"Bingöl balı çok kıymetli ve doğal bir bal. Ülkemizde bal çok kıymetli ama Bingöl balının değeri daha fazla bu konuda. Bununla ilgili üniversite ve arıcı yetiştiricileri birliğiyle beraber koordineli bir çalışmamız var. Tüm ballarımız arıcılar birliği tarafından arıcılardan toplandıktan sonra tesisimize gelmeden 2 aşamalı analizlere tabii tutuluyor üniversitedeki uzmanlarca. Ardından bu analizler karekoda yükleniyor, karekod sistemini tüketicilerimiz okuttuğu zaman balın içeriğindeki tüm değerleri görebiliyor. Aynı zamanda üniversitenin hologram etiket takip sistemiyle de bunu güvence altına almış oluyoruz. Bu nedenle ülkemizde bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz. Bingöl balının hak ettiği değeri daha fazla sergilediğimize inanıyorum. Zaten bu yapmış olduğumuz çalışmalar hem ilk niteliği taşımakla birlikte hem de İngiltere’de almış olduğumuz ödülle beraber balın rağbetini arttırmış oldu."