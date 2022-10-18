Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin toplumsal farkındalık oluşturması için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin toplumsal farkındalık oluşturması için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamlarından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, emniyet teşkilatı ile bölge insanı arasında diyaloğu artırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2022 yılı içerisinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Bir Yürek Bir Umut" projesi yürütülüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; ÇOGEP "Bir Yürek Bir Umut" projesi çerçevesinde, Mama Hatun Anaokulunda 50, Kavakyolu İlkokulunda 50 olmak üzere 100 öğrenciye; genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapılarak sticker etiket hediye edildi.