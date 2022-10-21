İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun KILIÇ Kodlamanın, hızla değişen ve dönüşen dünya içerisinde tüm yeniliklere ayak uydurması, problemlere çözüm üretebilmeleri, toplumsal hayata uyum sağlamları ve sosyal yaşam becerilerinin artırılmasında büyük katkısının olduğunu dile getirip öğrencilerle birlikte etkinlikte yer aldı.

Mezitli'de bulunan tüm okullarda gerçekleştirilen CODOWEEK etkinliğinde Kuyuluk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri de unutulmadı.

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