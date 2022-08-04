Aydın’da yaşayan Abdi Ölmez (60) çocukluk merakı ayakkabı boyacılığına emekli olduktan sonra hobi olarak başladı. 5 yıldır Aydınlıların ayakkabılarını parlatan Ölmez’in hobisi, emekli olduktan sonra ikinci mesleğine dönüştü.

Aydın’da yaşayan Abdi Ölmez (60) çocukluk merakı ayakkabı boyacılığına emekli olduktan sonra hobi olarak başladı. 5 yıldır Aydınlıların ayakkabılarını parlatan Ölmez’in hobisi, emekli olduktan sonra ikinci mesleğine dönüştü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Abdi Ölmez, çocukluğunda meraklı olduğu ayakkabı boyacılığına emekli olduktan sonra hobi olarak başladı. Ramazan Paşa Camii önünde kurduğu ayakkabı sandığı ile hobisini devam ettiren Ölmez’in hobisi emekli olduktan sonra ikinci mesleğine dönüştü. Emekli olduktan sonra internette Gaziantep’te ayakkabı sandığı yapan bir ustanın karşısına çıkması üzerine çocukluk merakına başlamaya karar veren Ölmez, 5 yıldır Aydınlıların ayakkabılarını parlatıyor.

Çocukluğundan beri ayakkabı boyacılığına merakı olduğunu ifade eden Ölmez; “Nakliyecilik, pazarcılık gibi birçok iş yaptım. Toplamda 40 yıl hizmet verdim. Emekli olduktan sonra da bir gün internette bu ayakkabı boyama sandıklarını araştırıyordum. Zaten çocukluğumdan beri merak duyduğum bir işti. İnternette Gaziantep’te bu boyama sandığını hazırlayan bir usta ile karşılaştım. Aradım, anlaştık ve bana bir sandık yapmasını istedim. Daha sonra malzemelerimi de aldım ve hobi olarak merak ettiğim bu işe başladım. Şimdide hobim mesleğe dönüştü ve 5 yıldır bu işi yapıyorum. Bir müşterimi memnun edebiliyorsam ne mutlu bana” dedi.

“Eskisi gibi rağbet yok”

Eskisi gibi iş olmasa da yeni ayakkabı alacak durumu olmayanların boyatmayı tercih ettiğini ifade eden Ölmez; “Mesleğimiz ölmek üzere keşke canlandırsalar. Bu işin ustası 3-4 kişi kaldı yani. Artık olan kişiler de her çeşidi bulundurmuyorlar. Eskisi gibi rağbet yok. Aslında bizim iş, kışın olur. Yazın biraz zayıf olur. Yazın daha çok terlik tarzı giyildiği için yok olmaz ancak kışın bot, kundura gibi ayakkabılar giyildiği için bizim işimiz açılıyor. Eskiye nazaran bugün de ayakkabılarını boyatanlar var. Durumu olmayan vatandaşlar yeni ayakkabı alacak durumu yok bize getiriyor o zaman. Durumu olmayan insanın bir mağazadan pahalı ayakkabıyı alması zor. Ondan dolayı boyatıyorlar. Ayakkabı fiyatlarındaki artış bizlere bir nebze yaradı denebilir ancak yine de eskisi gibi iş yok artık. Bu işin ustasını bulmak da artık zor zaten. Eskiden burada boylu boyunca ustalar olurdu. Hem ayakkabıyı diker hem boyar tadilatını yapardı. Şimdi kalmadı artık” şeklinde konuştu.