Adanalı iş adamı Cengiz Kaskat, çocukları ve gençleri içkiden, sigaradan ve uyuşturucudan uzak tutmak, “temiz bir nesil yetiştirmek” için 4 yıl önce kurduğu futbol kulübüyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Adanalı iş adamı Cengiz Kaskat, çocukları ve gençleri içkiden, sigaradan ve uyuşturucudan uzak tutmak, “temiz bir nesil yetiştirmek” için 4 yıl önce kurduğu futbol kulübüyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

İş adamı Cengiz Kaskat tarafından 2017 yılında kurulan Bölgesel Amatör Lig’deki Vefaspor, 4 yılda bir çok başarıya imza attı. Başkan Kaskat, futbol kulübü kurmanın çocukluk hayali olduğunu belirterek, “Ben sporun içinden geldim, geçmişte futbolda oynadım. Daha sonra ticarete soyunduk. Benim hayalim vardı, temiz bir nesil yetiştirmek ve içkiden, sigaradan, uyuşturucudan çocuklarımızı uzak tutmaktı. Bu amaç doğrultusunda böyle bir tesis kurduk” diye konuştu.

Kaskat şöyle devam etti:

“Tesisimiz 50 dönüm üzerine kurulu ve oldukça donanımlı. 2017 yılında Vefaspor’u kurarken 2018 yılında da tesislerimizi hazır hale getirmeye başladık. Kurulduğumuz yıldan bu yana oldukça ciddi bir altyapı oluşturduk. 18 yaş Türkiye Şampiyonluğunu kazandık ve A takımımız iki lig atladı, şuan bölgesel ligde oynuyoruz. Bizim sloganımız, gençliğin gücüne inanıyoruz. Amacımız Türk futboluna ve gelecekte milli takıma oyuncu yetiştirmek. Gençliği ne kadar düzeltebilirsek, bizim için sportif başarıdan daha değerlidir. Burası spor kulübünden daha çok bana göre eğitim kurumu oldu. İnşallah nice 500 çocuk kurtarabiliriz. Bizde eğitim gören çocuklarımızın topluma faydalı olacaklarına inanıyoruz. Bizi burada mutlu edecek en büyük unsur, çocuklarımızın bütün kötü alışkanlıklardan kurtulmasıdır ve biz bunu başardığımıza inanıyoruz.”

Vefaspor futbolcusu Yalçın Yüksek ise “Ben ortaokula gidiyordum futbola da ilgim vardı. Beden eğitimi öğretmenim, gel seni Vefaspor’a götürelim dedi. Buraya geldim başkan ve yöneticiler ile tanıştım. Buraya başladıktan sonra hayatımda olumlu şeyler olmaya başladı. Daha büyük hayallerim var, buradan Süper Lig ya da Avrupa’ya gitmek istiyorum” dedi.

Poyraz Özcan ise, “Çok küçükken geldim buraya. Buranın sistemi çok güzel, benim hayallerim var ve birkaç tanesine ulaştım. Böyle bir sistem içerisinde oynadığım için çok mutluyum” diye konuştu.