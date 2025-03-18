İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu Emre Şimşek, mühendislik eğitiminde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Politecnico di Milano’ya yüksek lisans için kabul edildi. İtalya’da okuma fırsatı bulacak sayılı gençten biri olmayı başaran Şimşek, eylül ayında gideceği 162 yıllık üniversitede, ‘havacılık mühendisliği’ üzerine eğitim alacak. Çocukluktan itibaren uçaklara ve havacılıkla ilgili olaylara büyük ilgi duyduğunu söyleyen Şimşek, "En büyük hedefim, insansız hava araçları üzerine uluslararası çalışmalar yapmaktı. Bu hayalimi gerçeğe dönüştüreceğim için heyecanlıyım" dedi.

İzmirli Emre Şimşek (24), İEÜ’nün sağladığı çift anadal (ÇAP) fırsatını çok iyi değerlendirerek havacılık ve uzay mühendisliği ile aynı anda endüstri mühendisliği bölümünde de eğitim aldı. Bilgisayar bilimleri ve bilişim sistemleri üzerine de yan dal yapan Şimşek, farklı alanlarda kendini geliştirerek kariyer hedefi için avantaj sağladı.

Yüksek not ortalaması, üniversitedeki projeleri ve referans mektuplarıyla ön plana çıkan Şimşek, akademik alandaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek İtalya’da eğitim alma imkanına kavuştu. İki yıl boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacak olan Şimşek, yüksek lisans eğitimini İtalya hükümetinin sağladığı bursla tamamlayacak.

Yıllar geçti, tutkum geçmedi

Politecnico di Milano’nun, mühendislik alanında dünyanın en iyi 20 üniversitesinden biri olarak gösterildiğini belirten Şimşek, böylesine saygın bir okulda eğitim alacağı için mutlu olduğunu ifade etti. Şimşek, "Küçükken pilot ya da mühendis olmak isterdim. Gökyüzü, uçaklar ve değişik hava olayları, bende hep merak uyandırırdı. Oyuncaklarımın tamamına yakını uçaklardan oluşurdu. Küçükken uçak gördüğümde, ben de süreceğim diye ağlarmışım. Yıllar geçse de bu ilgim hiç değişmedi. Havacılığa olan bu tutkum, üniversite tercihimde de belirleyici oldu. İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nü bu nedenle tercih ettim. İyi ki de seçmişim. Akademisyenlerimin ve üniversitemin hep desteğini gördüm. Bana güvendiler, yanımda oldular" ifadelerini kullandı.

İtalya çok değerli bir kapı

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yurt dışında eğitim almak hep hedefimdi. İnsansız hava araçları üzerine çalışmak, aerodinamik test mühendisliği alanında tez yazmak, bu alanda fark oluşturan işlere imza atmak istiyorum. İtalya, bu hedeflerim için bana açılan çok değerli bir kapı. Daha önce TUSAŞ’ta, uçuş test mühendisliğinde aday mühendis olarak da görev yaptım. Ülkemizin en önemli savunma sanayi şirketlerinden birinde profesyonel tarafı görmüş oldum. Yüksek lisanstan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde kendi alanımla ilgili en iyi okullarda doktora eğitimimi sürdürmeyi hedefliyorum."