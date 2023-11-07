Erzincan’da “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” münasebetiyle Atatürk Mesleki Teknik Sağlık Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine “Çocukluk Çağında Lösemi” ile ilgili eğitim verildi.

Çocukluk çağında en çok görülen kanser türlerinden olan lösemiye (kan kanseri) dikkat çekmek için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında pek çok etkinlik düzenleniyor. Türkiye’de her yıl 2 bin civarında çocuk kansere yakalanıyor, tahmin edilen yıllık vaka sayısı ise 2 bin 500-3 bin arasında görülüyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi personellerinden Hemşire Seval Dural tarafından ‘’2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’’ kapsamında Erzincan Atatürk Mesleki Teknik Sağlık Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine “Çocukluk Çağında Lösemi” ile ilgili eğitim verildi. Löseminin sıklıkla 2-5 yaşlarında tanı aldığına ve erken tanının önemine vurgu yapan Dural, "Lösemi belirtileri başlangıçta birçok hastalığın belirtileri ile karışabilir, bu nedenle de maalesef ki tanı konulması gecikebilir. Bir diğer önemli durum da lösemi, çocuk hematoloji-onkoloji uzmanları için sık görülen bir hastalık olmasına rağmen, bir çocuk doktoru ya da aile hekiminin günlük pratiğinde son derece nadir görülen bir hastalık. Bu nedenle hekimlerin aklına gelmesini de zorlaştırıyor. Toplumumuzda yer edinmiş, kötüyü akla getirmeme düşüncesi de işin içine girince bazı vakalarda tanıya geç gidilebiliyor. Yapılan çalışmalara göre bir hekimin 20 yıllık pratiğinde sadece bir kez kanserli çocuk denk gelmekte" diye konuştu.

Lösemi hastalığında erken tanı alan hastaların ilerleyişinin çok olumlu olduğunun altını çizen Dural, günümüzde tedavide büyük ilerlemeler kaydedildiği, birçok lösemi türünün tedavi edilebilir hale geldiğini; kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, ışın tedavisi ve kemik iliği nakli gibi yöntemlerle löseminin tedavi edilebileceğini belirtti. Dural, yine de buna gerekli tetkiklerin yapıldıktan sonra Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanlarının karar verdiğini; ama yapılan çalışmaların erken tanı alan hastaların ilerleyişinin çok olumlu olduğunu gösterdiğini söyledi.