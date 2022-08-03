Çocukluk döneminde ortaya çıkan ve zamanında tedavi edilmeyen bazı hastalıklar, gelecek yıllarda farklı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Erken yaşlarda görülen bronşitin önemsenmesi gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çocukluk çağında oluşan bronşitin yetişkinlerde astım ve zatürre riskini artırdığını söyledi.

Çocukluk döneminde ortaya çıkan ve zamanında tedavi edilmeyen bazı hastalıklar, gelecek yıllarda farklı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Erken yaşlarda görülen bronşitin önemsenmesi gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çocukluk çağında oluşan bronşitin yetişkinlerde astım ve zatürre riskini artırdığını söyledi.

Bronşitin, akciğerlerde bulunan ana hava yollarının, yani bronşların; alerjenler, toksik maddeler, bakteriler ve virüsler nedeniyle tahrişine ve iltihaplanmasına neden olan bir durum olarak tanımlanabileceğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, genellikle 2 yaş altı çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bronşitin uzun vadede yol açabileceği sorunlar hakkında farkındalığın yükselmesi gerektiğini söyledi.

46 yıl süren araştırmanın sonucu çarpıcı

Uzm. Dr. Işık, Melbourne Üniversitesi Alerji ve Akciğer Sağlığı Birimi tarafından 8 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirilen ve 46 yıl devam eden araştırma sonucunda 7 yaşından önce en az bir kez bronşit geçiren çocuklarda ilerleyen yıllarda zatürre ve astım riskinin arttığının ortaya çıktığını ifade etti.

Uzm. Dr. Işık, “Araştırma detaylarında bebeklik döneminde bakteriyel bronşit geçiren çocuklarda, 2 ila 5 yaş aralığında kronik akciğer hastalıkları riskinin arttığı yönünde bulgular da bulunuyor. Bu çalışma neticesinde elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak semptomatik çocukların hem kısa hem de uzun vadede yani ilk çocukluk döneminden orta yaşa kadar olan süreçte astım ve akciğer fonksiyonu değişiklikleri geliştirme potansiyellerinin arttığını söylemek mümkün. Bu nedenle hem hastalığa karşı tedbir alınması hem de teşhis ve tedavi süreçlerinin dikkatli bir şekilde yürütülmesi önem taşıyor” dedi.

“Akciğer sağlığının uzun vadeli korunması için alınabilecek çok sayıda önlem olduğunu biliyoruz ve bu önlemleri aktarmaya özen gösteriyoruz” diye konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, akciğerlerin gelişiminin anne karnında başladığını, ergenlikten yetişkinliğe kadar devam ettiğini vurgulayarak, “18 yaşına kadar hem alveollerin sayısı artıyor hem de hava yollarının boyutları gelişiyor. Akciğer gelişiminin devam ettiği bu kritik dönemde bronşit ve zatürre gibi hastalıklara yakalanmak akciğer gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Gözden kaçmaması gereken bir diğer önemli nokta ise akciğer hastalıklarına ek olarak erken dönemde sigara dumanına maruz kalmanın da gelecek yıllarda akciğer sağlığı için önemli bir risk teşkil ettiği. Tütün dumanına maruz kalan çocuklarda akciğer fonksiyonlarının azalmasının yanı sıra ileri yaşlarda astım, zatürre, bronşit, KOAH gibi solunum yolu hastalıkları görülme riski artıyor. Bu enfeksiyonların gelecek yıllardaki yansımaları arasında KOAH da bulunuyor. Sağlıklı bireylerde de yaşın ilerlemesi ile birlikte akciğer fonksiyonlarında gerileme meydana geliyor, çocukluk çağında henüz gelişirken akciğerlerin hasar alması ise bu süreçte kronik akciğer hastalıklarının oluşum riskini belirgin ölçüde artırıyor” şeklinde konuştu.