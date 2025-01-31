Niğde’de yaşayan Fatih Özdemir; müzeye çevirdiği evinde en eskisi en az 200 yıllık olmak üzere tarihin izlerini taşıyan yüzlerce eşya sergiliyor.

Eski eşya para ve pul koleksiyonu bulunan Özdemir; atölyesinde ise eski ve yıpranmış eşyaları yenileyerek dönemindeki görüntüsüne kavuşturuyor. Çocukluğunda ilgisini çeken eşyaları toplamaya başladığını, evinin zemin katını müze ve kültür evi gibi düzenlediğini ifade eden Özdemir, eski eşyalar ve objelerle dolu alanda çocukluğunun izlerini yaşadığını ve ziyaret eden herkesin kendinden bir anı bulmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Kaynak ustası olan 54 yaşındaki Fatih Özdemir; 2011 yılından bu yana eski eşya, para ve pul biriktirmeye başladığını söylerken evinden bir alanı müzeye çevirmenin hep hayali olduğunu anlattı. Özdemir, "Hayalimi gerçekleştirirken birçok zorlu aşamadan geçtik. Böyle bir atölyeyi, müzeyi oluşturmayı hep istiyordum. 2011’de kurmaya başladım her geçen gün de zenginleşiyor. İşin maddi boyutu da var tabi ki. Eşin, dostun da buraya çok katkısı var. Elimden geldiğince herkese burayı göstermeyi istiyorum. Gelenler mutlaka kendisinden bir anı buluyor burada ve ben de mutlu oluyorum. Herkesin bir anısını gözünün önüne getirebiliyorum. Ben im amacım zaten burada yürürken izler yaşatmak" dedi.

"Çocukluğumu oluşturmaya çalışıyorum"

Çocukluğunda alamadığı eşyaları aldığı zaman mutlu olduğunu anlatan Özdemir, "Ben çocukken hangi eşyalarla yüz göz olmuşsam o eşyaları toplamaya çalışıyorum. Ben hep kendi gözümdeki kendi çocukluğumu oluşturmaya çalışıyorum. Çocukluğumda yaşamadığım şeyleri yaşıyorum. Köyde yaşıyorduk, imkanlarımız yoktu ben bir mandolin alamadım çocukken ama ben şimdi eski bir mandolin alıyorum, mızıka alıyorum mutlu oluyorum. Çocukluğumda ne varsa onları oluşturmaya çalışıyorum. Bir hurdacı tablasında Çocukluğuma dair bir şey gördüğümde alıyorum. Param olmasa da alıp, borçlanıyorum" dedi.

"Çok eski eşyaları atölyemde tamir ediyorum"

Çok eskimiş orijinal görüntüsünü kaybetmiş eşyaları ise kurduğu atölyede yenileyen Özdemir biriktirme tutkusunun bir yerde durması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Aldığım ve orijinal görüntüsünü kaybetmiş eşyalara günlerce uğraşıyorum. Otantik yapısı neyse onu yapmaya çalışıyorum aslında uygun bir şekilde restore ediyorum. Çok büyük zaman alıyor. Bu tutkuyu aslında bir yerde frenlemeniz gerekiyor. Yoksa her şeyinizden olursunuz. Bir paranın değeri bir ev satın alabilecek düzeyde olabiliyor. Bir yerde durmak gerekiyor. Çocuklarımın da asla ilgisini çekmiyor. Benim uğraşlarıma ilgi duymaları için çabalarım oldu ama nafile. Bunlar, insanın söylemeye dahi dili varmıyor ama yok olacak, bekletecek halleri yok. İşte o da bize mezarda huzur vermeyecek" diye konuştu.