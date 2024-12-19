Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Çocuklarla El Ele” projesi, Kocamustafendi ve Sabri Acarsoy İlkokulu öğrencileriyle devam ediyor.

Çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek, sosyal farkındalıklarını artırmak ve çeşitli etkinliklerle onları hayata hazırlamak amacıyla yürütülen proje, bölgedeki öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli atölye çalışmaları, oyunlar ve eğitici aktiviteler düzenleniyor. Öğrenciler, proje etkinlikleri sayesinde hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de birlikte çalışma, paylaşma ve dayanışma gibi değerleri öğreniyor.

Yetkililer, projenin çocukların sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediğini belirterek, Menteşe genelindeki diğer okullarda da benzer etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.