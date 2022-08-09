Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlatmış olduğu "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi Ertuğrulgazi Kur’an Kursu öğrencileri ile gerçekleştirildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlatmış olduğu "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi Ertuğrulgazi Kur’an Kursu öğrencileri ile gerçekleştirildi.

Öğrencilerle sabah başlayan program cemaatle öğle namazının kılınması, ilahiler ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Gün boyu devam eden proje yatsı namazının kılınması ile sona erdi. Programa Ertuğrulgazi Yaz Kur’an kursu öğreticisi Vasfiye Kırgız ve öğrencileri katıldı. Veliler, öğrencilere programa iştirak ettikleri için teşekkür edildi.