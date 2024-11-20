Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ dolayısıyla çocuklara kitap armağan etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ kapsamında şehir ve gazi aileleri çocuklarıyla bir araya geldi. İl Müdürü Türkoğlu, şehit ve gazilerin kendilerine emanet olan çocukların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve gelişimlerini desteklemenin önemini vurguladı. Türkoğlu, "Milli ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak amacı ile Bilecik Gezici Kütüphanesi’nin destekleriyle etkinlik düzenledik. Bu kapsamda Gezici Kütüphanesi’nde şehir ve gazi aileleri çocuklarıyla bir araya geldik. Kendileri ile kitap okuyarak, onlara kitap hediye ettik. Güzel bir etkinlik oldu, buradan tüm çocukları kitap okumaya davet ediyorum" dedi.