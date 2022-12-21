Eskişehir’de bir kişiyi “çocuklarını ve damadını işe sokma” vaadiyle 45 bin TL dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve küfür içerikli mesajları nedeniyle ‘hakaret’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir’de bir kişiyi “çocuklarını ve damadını işe sokma” vaadiyle 45 bin TL dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve küfür içerikli mesajları nedeniyle ‘hakaret’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddiaya göre, Tepebaşı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki İsmail Yavuz, 2019 yılında tanıştığı Mehmet Fettah Ç.’ye (37), vaatte bulunması üzerine oğlunu ve damadını devlet memuru yapması, kızını ise özel bir hastanede işe sokması için belli aralıklarla para verdi. Herhangi bir şekilde vaatlerini yerini getirmeyen Mehmet Fettah Ç., çeşitli bahanelerle Yavuz’dan daha fazla para istedi. Mağdurun para vermemesi üzerine şüpheli, “Kızının, damadının ve oğlunun işlerini bozarım” şeklinde tehditlerde bulunmaya başladı. Bunun üzerine mağdur Yavuz, şüpheliye bir miktar daha para gönderdi. Toplamda 45 bin TL gönderen Yavuz, şüphelinin kendisini dolandırdığını söyleyince telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar aldı.

12 yıla kadar hapis talebi

İsmail Yavuz’un 11 Ekim 2020 tarihindeki şikâyeti üzerine olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mehmet Fettah Ç. hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘hakaret suçlamasıyla Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasfının ‘nitelikli dolandırıcılık’ olması ve dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği nedeniyle dava hakkında görevsizlik kararı verdi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık Mehmet Fettah Ç. hakkında ‘kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Ayrıca süreç içerisinde mağdurun telefonuna gönderilen hakaret içerikli mesajlar nedeniyle sanık hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçlamaları reddetti

Sanık Mehmet Fettah Ç. soruşturma aşamasındaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddederek müştekiyi yaklaşık 1 buçuk yıldır tanıdığını, müştekinin çocuklarının kamuda işe yerleştirilmesi için aracı olmadığını, kızının özel bir hastanede işe yerleştirilmesi için referans olduğunu ve bu iş için para almadığını söyledi. Sanık, maddi sıkışıklıktan dolayı müşteki Yavuz’dan borç para aldığını ve borcunu henüz ödeyemediğini belirtti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz sanık Mehmet Fettah Ç. duruşmaya katılmadı. Davada müşteki sıfatıyla yer alan İsmail Yavuz ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, müşteki ve tanık beyanlarını dinledi.

“Kızım için 10 bin, oğlum için 20 bin ve damadım için 15 bin TL para aldı”

Mahkemedeki beyanında sanık tarafından dolandırıldığını ve şikâyetçi olduğunu söyleyen İsmail Yavuz, “Çocuklarım ve damadımın işe girmeleri için uğraşırken komşum S.G.’ye tanıdığı biri olup olmadığını, kızımın özgeçmişinin vererek sordum. Komşum beni daha sonra sanık Mehmet Fettah Ç. ile tanıştırdı. Sanık benden kızımı özel hastanede işe sokmak için 10 bin TL, oğlumu kamuda işe sokmak için görüşmeler yaptığını söyleyerek 20 bin TL ve damadımı bekçilik işine sokacağından bahisle kaymakam ile görüşeceğini söyleyerek 15 bin TL para aldı. O dönemdeki kaymakamın yanına ben, damadım ve sanık gittik. Parayı bu görüşmeden sonra kendisine verdik. Sanık, kaymakam beyin yanında damadım için yakınım diye konuşmuş. Kaymakam beyin muhtemelen bu durumdan haberi yoktu. Bana tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledi, mesajlar gönderdi. Zararım giderilmemiştir. Şikâyetçiyim” dedi.

“Sanığa 2 defa para verdiğine şahit oldum”

Mahkemede tanık olarak ifade veren İsmail Yavuz’un komşusu S.G., “Müşteki ile sanık Mehmet Fettah’ı ben tanıştırdım. Sanık, İsmail’in çocuklarını ve damadını işe sokmak için para istedi. Ben varken sanık ‘ben bu işi hallederim’ dedi ancak kimi tanıdığı konusunda bir şey söylemedi. Ben 2 defa İsmail’in sanığa para verdiğine şahit oldum. Benim yanımda son verdiği para 7 bin 500 TL idi. İlk verdiği paranın miktarını hatırlamıyorum. Müşteki, sanığa değişik tarihlerde toplamda 45 bin TL para verdiğini bana söyledi” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki İsmail Yavuz’un davaya katılma talebinin kabulüne ve sanığın savunmasının alınması için işlem yapılmasına karar vererek duruşmayı 21 Şubat’a erteledi.

“Üst makamlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek bizi dolandırdı”

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan İsmail Yavuz, “Kızımı, oğlumu, damadımı işe yerleştirmek için Mehmet Fettah Ç. benden 45 bin TL aldı. Üst makamlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek bizi dolandırdı. İşleri yapamadı, ödemeye gelince de bizi oyaladı, ödemedi. Duruşmaya da gelmedi. Hep adres kaçırıyor. Adalet arıyoruz” dedi.