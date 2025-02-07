Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece uyanan baba, iki oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark etti. Çocuklarını evden çıkaran babanın dikkati çocuklarını ölümden son anda kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovayurt Mahalle Muhtarı Onur Karakuş, gece saat 03.00 sularında lavaboya gitmek için uyandı. Çocuklarını kontrol etmek için odalarına giren muhtar Karakuş, odada karbonmonoksit gazı kokusu olduğunu fark etti. Çocuklarının odalarında bulunan sobadan sızan gazından zehirlendiğini anlayan Karakuş, hemen eşi Telli Karakuş’u (40) uyandırdı.

Fenalık geçiren 13 yaşındaki Faruk Can Karakuş ile 10 yaşındaki Ali İhsan Karakuş’un evden dışarıya çıkan anne baba, 112Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evin önünde yaptığı çocukları, Acıpayam Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acıpayam’daki kontrollerinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Muhtar Onur Karakuş, "Gece lavaboya gitmek için uyanmıştım. Çocuklara da bakmak için odalarına girdiğimde kokuyu fark ettim. Odada duman yoktu ama karbonmonoksit gazı kokusu vardı. Çocuklardan birinin yere düştüğünü gördüm, diğerinin baygın olduğunu fark ettim. Eşimle birlikte çocukları dışarı çıkardık. Su ve kolonya kullanarak ayıltmaya çalıştık. Sağlık ekiplerine haber verdik. Önce Acıpayam Hastanesine oradan Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildik. Şimdi çocuklarımın durumu iyi" dedi.